ヨネスケこと、落語家の桂米助（77）が、26日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。再婚のきっかけを話した。ヨネスケは一昨年、20歳年下の陽子夫人と再婚した。前妻と離婚後に10年ほど1人暮らしが続き、さらにコロナ禍で寄席も開けなくなった時期、精神的に落ち込んでいたという。新宿2丁目のなじみの飲食店に行くと、スタッフに「『目がおかしい、行った方がいいよ病院に』って」と、医師から診察を受け