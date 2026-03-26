【さよなら！行き当たりばったり人生！お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記】 3月26日 発売 価格：1,500円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、コミックエッセイ「さよなら！行き当たりばったり人生！お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記」を3月26日に発売した。価格は1,500円。 本作は、リアルな子育ての日々を描いたコミックエッセイ作