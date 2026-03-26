東京都庁第一本庁舎で通年上映されているプロジェクションマッピング「TOKYO Night & Light」にて、学生が制作した新作4作品が3月27日より上映開始されることが発表された。 （関連：【画像あり】学生たちが自由な発想と表現力で制作した作品たち） 「最大の建築物へのプロジェクションマッピングの展示（常設）」としてギネス世界記録に認定されている「TOKYO Night & Light」。 本プロジェクトは、映像制作の次