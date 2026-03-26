２６日の東京株式市場は、イラン和平交渉を巡る不透明感が意識されるなか、日経平均株価は朝高後に下げに転じた。 大引けの日経平均株価は前営業日比１４５円９７銭安の５万３６０３円６５銭と３日ぶり反落。プライム市場の売買高概算は２１億６８２万株、売買代金概算は６兆６９５６億円。値上がり銘柄数は５４９、対して値下がり銘柄数は９８３、変わらずは５３銘柄だった。 米国が仲介国を通じてイランに対して１５