卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は27日、東京都のJAPAN SPORT OLYMPIC SQUAREにて表彰式を行い、今季の表彰選手が出席した。 ■3位に貢献した2選手が選出 8年目を迎えたTリーグを彩った選手たちが表彰式に姿を見せた。各オーダーや特別賞などの表彰が行われた後、MVPが発表された。男子でMVPに輝いたのはT.T彩たまの有延大夢。今季はシングルスでリーグ2位の15勝、ダブルスで同3