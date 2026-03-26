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日経平均株価 始値53855.13 高値54175.80 安値53176.77 大引け53603.65(前日比 -145.97 、 -0.27％ ) 売買高21億682万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆6956億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日ぶり反落、イラン和平期待の買い続かず軟化 ２．ソフトバンクＧは朝高後値を消す ３．米イ