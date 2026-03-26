柔道整復師の矢田修（やだ・おさむ）さんは、1959年香川県生まれ。1980年に大阪府大阪市で「矢田接骨院」を開業し、院長を務める傍ら、1988年には教育・研究機関「キネティックフォーラム」を設立。全国各地で勉強会を行いながら、治療家の指導にあたってきた。トップアスリートも数多く師事。一例を挙げるだけでも、筒香嘉智（横浜DeNAベイスターズ）、北山亘基（北海道日本ハムファイターズ）、高橋宏斗