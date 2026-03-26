北海道新幹線が開業してから３月２６日で１０年となりました。新幹線の沿線では記念イベントなどが開かれ、節目の日を祝いました。（宮永キャスター）「鮮やかに輝く緑の車両が動き始めました。新しい時代が始まります」１０年前の３月２６日、道民の悲願だった北海道新幹線が、新函館北斗と新青森の間で開業。 歴史的な瞬間を迎え、沿線の住民は歓喜に沸きました。最高時速２６０キロで駆け抜け、新函館北斗から仙台まで