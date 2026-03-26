東京・江戸川区の路上で去年9月、飲食店の従業員3人に催涙スプレーをかけてけがをさせたとして警視庁に逮捕された40代の男性2人について、東京地検は24日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。