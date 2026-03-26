東京女子プロレスは29日に2年ぶり3度目となる両国国技館大会「GRANDPRINCESS’26」を開催する。メインイベントで荒井優希（元SKE48）の挑戦を受けるプリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩に大一番に臨む意気込みを聞いた。――前回の両国国技館（2024年3月31日）、挑戦者という立場で大舞台のリングに立ちました。今回は東京女子のチャンピオン、エースとしてメインイベントを務めなければなりません。前回と気持