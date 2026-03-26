NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表。2025年の現役ドラフトで他球団に渡った3選手が開幕の一軍をつかみました。昨季リーグ優勝した阪神からは濱田太貴選手が開幕一軍メンバーに入りました。濱田選手は昨季までヤクルトでプレーし2025年は34試合に出場。4本塁打、9打点で打率は.221の成績でした。今季のオープン戦は11試合に出場し、打率.185、打点3だったものの、19日のファーム・リーグでは「4番・レフト」で出場し4安打2打点の