俳優・タレントの杉浦太陽さんが、「離乳食と保護者説明会と」と題してブログを更新。子どもたちの近況を報告しました。 【写真を見る】【 杉浦太陽 】 「離乳食と保護者説明会と」次女と長男の近況を報告「入学式も楽しみだね」杉浦さんは、長男の青空（せいあ）さんが、この春入学する高校の保護者説明会へ行ったことを報告。「教科書も購入してきたけど、すごい量だったなぁ入学式も楽しみだね」と綴り、父親として