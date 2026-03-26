神戸は27日にホームで広島と対戦する。その中で誰よりも対戦を心待ちにしているのが、今季から指揮を執るミヒャエル・スキッベ監督であるのは言うまでもない。「広島のファンに会えるのがうれしい。ホームでもアウェーでも国際大会でもサポートしてくれた。試合前に挨拶することになるだろう」。昨季まで4年間指揮を執った古巣との初対戦を前に声を弾ませた。「去年と同じ戦い方ではなく、新しい監督の下で新しいアイデアで戦