NPB(日本野球機構)は26日に公示を発表。各球団の開幕一軍選手が登録されました。先日のWBCに出場していた日本代表選手からは、8選手がメンバー外。先発ローテーションの関係で今回登録とはならなかった場合もありますが、現時点で巨人の大勢投手、西武の隅田知一郎投手、中日の郄橋宏斗投手と金丸夢斗投手、ロッテの種市篤暉投手、オリックスの曽谷龍平投手、日本ハムの北山亘基投手、ヤクルトの中村悠平選手が登録とはなり