MBSテレビは26日、大阪市の同局で春の改編会見を開催。2月13日のニュース内で伝えた内容に誤った表現があったとして謝罪し、訂正する動画をアップした件について言及した。同局は、「（昨年7月に行われた）参政党のイベント会場近くで、抗議活動をしていた男性たちから暴行され、重傷を負ったとして、男性が警察に被害を訴えた」というニュースを報じた。しかし、抗議活動をしていた男性側から現場で「“しばき隊”と名乗っていな