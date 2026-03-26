球磨川漁協の総会で行われた、漁業補償金の配分案の賛否を問う採決＝26日午後、熊本県八代市国が熊本県の球磨川支流・川辺川に建設を計画する大規模ダムを巡り、地元の球磨川漁協は26日、八代市で総会を開き、国から受け取る漁業補償金約8億1千万円の配分を決めた。約3億1千万円を組合員に配り、残りは税金や組合運営などの基金に充てる。組合員の賛否を問う採決（事前投票を含む）の結果、賛成は515票、反対は100票で可決され