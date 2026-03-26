（CNN）世界的な燃料危機が深刻化する中、韓国は25日、米国による制裁緩和措置に基づき、一定の条件付きでロシア産エネルギー製品の輸入許可を得たことを確認した。産業通商資源部のヤン・ギウク氏によると、米国は以前、ロシア産原油と石油製品に対する制裁措置の一時的な緩和を発表したが、この措置に関して不確実性や懸念が残っていたため、韓国政府は「具体的な詳細を確認するため」米国政府と協議した。この協議の結果、韓国