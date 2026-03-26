◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)フィギュアスケートの世界選手権がチェコのプラハで開幕し、女子ショートプログラム(SP)で今大会で現役を引退する坂本花織選手が今季最高得点となる79.31点で首位発進となりました。最後から2番目となる全体の32番目に登場した坂本選手は、冒頭の3回転ルッツを成功。続くダブルアクセルも決めると「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」の曲に合わせ、優雅なステ