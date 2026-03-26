若者によるSNS依存をめぐり、アメリカ・カリフォルニア州の地方裁判所の陪審団は、インスタグラムとYouTubeを運営するメタとグーグルに責任があるとの評決を下し、約9億5000万円の賠償を命じました。この裁判について、SPキャスター・金子恵美さんと見ていきます。遠藤玲子キャスター：子供のSNS依存に対しては世界各国で年齢制限の導入や検討が進んでいる一方で、アメリカではこのような同様の訴訟が数千件予定されているというこ