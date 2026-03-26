米ロック界の大御所ブルース・スプリングスティーン（76）が、現地時間28日に米ミネソタ州セントポールで行われるトランプ米大統領への抗議集会「ノー・キングス・ラリー（王様はいらない）」で抗議曲「ストリーツ・オブ・ミネアポリス」を披露することを発表した。地元メディアのインタビューに応じたスプリングスティーンは、「タイミングが重要な曲を歌う機会があり、しかも力強い歌を歌えるなら、その瞬間は格別なものになる」