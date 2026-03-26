3月25日、元タレントの坂口杏里容疑者が、窃盗容疑で逮捕されたことが報じられた。近年はたびたびトラブルで世間を騒がせていたが、坂口容疑者の“元カレ”に注目が集まっている。坂口容疑者は、2008年に亡くなった女優の坂口良子さんの娘としてバラエティ番組に出演したが、2016年以降は目立った芸能活動はしておらず、事実上の引退状態になっていた。「報道によれば、坂口さんは東京・八王子のコンビニエンスストアで約300円