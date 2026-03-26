２７日の開幕戦・対中日戦で広島は、ドラフト１位の新人・平川とともに３位の勝田成（２２・近大）も、開幕スタメンをゲットした。この日の前日練習では二塁・菊池、遊撃・勝田、三塁・小園の布陣で、投内連携を含めた守備練習を行った。平川同様、１４試合に出場のオープン戦で打率２割６分１厘、５打点のシュアな打撃と堅実な守備力が評価された格好だ。前日練習を終えた勝田は「わくわくしている気持ちが強くて、率直に楽