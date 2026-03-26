フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）で女子ショートプログラム（ＳＰ）が２５日に行われ、日本代表で今季限りでの引退を表明している坂本花織（２５＝シスメックス）が今季世界最高となる驚異の７９・３１点をマークし、首位発進。ロシアの重鎮タチアナ・タラソワ氏が大絶賛した。今季限りで引退を表明している坂本にとって、今大会は最後の大舞台。長きにわたって世界を魅了してきた女王に熱い視線を送っている