【モデルプレス＝2026/03/26】タレントの優木まおみが3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の弁当を公開した。【写真】マレーシア移住の美女タレント「彩りも綺麗」唐揚げ・鮭のほぐし身など詰まった2段弁当◆優木まおみ、ボリューム感のある2人分の弁当披露3月25日の投稿で、新居への引っ越しが完了したことを報告していた優木。この日は「新居初弁当は、とりあえずテイクアウトの唐揚げメイン」「次女たっての希望