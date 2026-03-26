ゴールデンボンバーの喜矢武豊が主演する「日本統一」シリーズスピンオフ映画『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』が、初夏に公開されることが決定。喜矢武からコメントが到着し、場面写真も解禁された。【写真】喜矢武豊「話が進めば進むほどキャラクターが濃くなっていく」『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』場面写真ギャラリーシリーズ累計100作を超える人気コンテンツ「日本統一」シリーズ。本作はシリーズを通して活躍す