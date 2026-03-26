【モデルプレス＝2026/03/26】女優の岡田結実が3月26日、都内で開催された「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」に、お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行とともに出席。第1子出産後の生活ぶりを明かした。【写真】人気芸人の25歳娘「お母さんの顔になってる」赤ちゃんとの2ショット初公開◆岡田結実、第1子出産後初の公の場2月4日に第1子の出産を公表した岡田は司会から祝福されると「ありがとうございます。恥ずかしい