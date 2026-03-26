ＮＰＢは２６日、セ・パ両リーグの出場選手登録を公示した。昨季リーグ連覇と日本一に輝いたソフトバンクは、２６人を登録した。新人からはドラフト２位・稲川竜汰（九州共立大）同３位・鈴木豪太（大商大）の投手２人。杉山との守護神争いが期待されていたオスナは、登録を外れた。２７日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）で開幕を迎える。出場選手登録された２６人は以下の通り。（※は新人）▽投手上沢、※稲川、