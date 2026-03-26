【モデルプレス＝2026/03/26】女優の木村文乃が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのジャムを公開した。【写真】38歳ママ女優「爽やかな香りが漂ってきそう」八朔で作った本格ジャム◆木村文乃、こだわりの手作りジャム披露木村は「今日の仕込み」「おいしくなーれ」と記し、八朔を使ったジャム作りの様子を投稿。鍋には、鮮やかな黄色の果肉と小さくカットした果皮などが入っており「全然アクが出ない」「いただ