大阪・ＭＢＳラジオが２６日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開いた。歌舞伎俳優の片岡愛之助がパーソナリティーに初挑戦するＭＢＳラジオ「信和グループプレゼンツ片岡愛之助の愛がいっぱい」（４月４日スタート、土曜・後９時３０分）の放送が決定した。舞台の上では見せない“素顔”の愛之助が、歌舞伎俳優の鎧（よろい）を脱いで届ける本音のラジオ番組。パートナーには、お笑いタレント・紺野ぶるまを迎え、絶妙な掛