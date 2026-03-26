【モデルプレス＝2026/03/26】モデルの長谷川理恵が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のリクエストに応えた手料理を公開した。【写真】52歳ママモデル「具沢山で美味しそう」豚肉がゴロゴロ入った“回復料理”◆長谷川理恵、息子リクエストの手作りカレー披露長谷川は「ボンちゃんのリクエストはカレー」「部活で筋肉痛らしいので そんな時はビタミンBの豚肉ゴロゴロ！」と記し、“ボンちゃん”の愛称で知られる長