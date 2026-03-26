ラグビーリーグワン１部で７位の静岡ブルーレヴズは２６日、次節（２８日）の神戸戦に向けて静岡・磐田市内で公開練習。メンバーも発表され、フッカー作田駿介（２４）が今季初めてスタメン入りした。ルーキーイヤーの昨季はリーグ戦１２試合とプレーオフ１試合に出場も、昨年１１月に足を痛めて、今季は出遅れた。今年１月のトヨタ戦で初めてピッチに立ち、ここまで５試合に途中出場。前節（２２日）のトヨタ戦ではトライも奪