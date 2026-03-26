愛知県は、東三河地方に水を供給する豊川用水の節水対策を27日からさらに強化すると発表しました。 豊川用水の水源である新城市の宇連ダムの貯水率は、3月17日以降0%となっています。 同じく水源である大島ダムや調整池を合わせた貯水率も、26日午前0時時点で6.3%まで低下しています。 これを受けて、節水率が27日午前9時から引き上げられることとなり、農業・工業用水は45%から50%に、水道用水は25%から30%になりま