◆センバツ第８日▽２回戦三重５―６大阪桐蔭＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）２年ぶり１６度目のセンバツ出場で春夏１０度目の全国制覇を目標に掲げる大阪桐蔭が、三重に競り勝ちベスト８進出を決めた。２年ぶり１０度目の８強で、史上７校目の甲子園通算８０勝とした。この試合は今大会６試合目の延長タイブレークとなり、センバツ最多を更新した。熱戦に次ぐ熱戦で、春の大甲子園が興奮に包まれている。