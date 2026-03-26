大阪・ＭＢＳテレビは２６日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開いた。昨年７月、大阪市内の参政党のイベント会場近くで起きたトラブルで、書類送検された男性２人を、大阪地検は２５日付で不起訴とした。ＭＢＳはホームページで「ＭＢＳでは先月１３日にこのニュースを放送する段階で、今回不起訴となった男性２人から直接話を聞いていませんでした。報道により男性２人が傷害事件の加害者であるかのような印象を与えたこと