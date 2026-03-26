ロックバンド「ザ・ズートンズ」の元ギタリスト、ボーヤン・チョウドリーが、英リバプールで人種差別的暴行を受けたことを公表し、反人種差別団体「Love Music Hate Racism」が連帯を表明した。事件は3月21日午後、市内で発生。ボーヤンは、頭部を木片で殴られ、頭皮がパックリと割れ、傷口が頭蓋骨に達する重傷を負ったという。 【写真】襲撃を受けた直後、傷口パックリ顔面は血だらけ ボ