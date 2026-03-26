椎橋慧也が名古屋から福岡へ期限付き移籍で加入したアビスパ福岡は3月25日、MF椎橋慧也が名古屋グランパスから期限付き移籍で加入したと発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。期限付き移籍期間中は名古屋とのすべての公式戦に出場できない。28歳の椎橋は2017年にベガルタ仙台でプロ入り。柏レイソル、名古屋と渡り歩きながらJ1通算226試合8得点を記録。J1百年構想リーグでもここまで4試合に出場していた。今季いまだ90分