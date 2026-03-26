東京ディズニーセレブレーションホテルは、ウィッシュとディスカバーの2棟からなる手軽なリゾートステイを楽しめるバリュータイプのディズニーホテル。この度、2016年の開業以来、初めて「東京ディズニーセレブレーションホテル：ディスカバー」の全350室の客室アートをリニューアルすることが決定！新たなアートが描かれた客室は2026年9月1日（火）より順次登場します。 「東京ディズニーセレブレーションホテル：ディスカバ