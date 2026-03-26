イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖からまもなく1カ月となるなか、政府はきょう午前石油の「国家備蓄」の放出を始めました。【映像】各地の国家石油備蓄基地周辺の様子放出は、愛媛県今治市の菊間国家石油備蓄基地で午前11時頃に始まりました。地下のタンクからパイプを通じて、隣接する石油元売り企業に送られます。政府は国内消費の1か月分に相当する量を11カ所の基地から順次放出する方針で、あすは福岡県の北九州市