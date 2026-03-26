アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、イラン側が「合意したがっている」と改めて主張しました。【映像】トランプ大統領「交渉中であり合意したがっている」トランプ大統領「彼ら（イラン）は交渉中であり合意したがっているが、イラン国民に殺されるのを恐れて口に出せないでいる」トランプ大統領は25日、与党・共和党のイベントで演説し、アメリカはイランとの戦闘で「圧倒的な勝利を収めてい