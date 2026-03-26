米軍上陸から81年となり、犠牲者の名前が刻まれた石碑を見つめる女性＝26日午前、沖縄県・座間味島太平洋戦争末期の沖縄戦で、沖縄県の慶良間諸島に米軍が上陸し、地上戦が始まってから26日で81年となった。座間味島では、旧日本軍の強制や誘導の下、家族で殺し合う「集団自決」が起き、234人が死亡した。住民らは島の慰霊塔を訪れ、鎮魂と恒久平和を祈った。晴れ渡る空の下、山の中腹にある「平和之塔」前で、集団自決により