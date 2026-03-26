イランのアラグチ外相は、アメリカ側の要求が仲介国から提示されているに過ぎず、「交渉は行われていない」と明言しました。【映像】アラグチ外相の様子25日、イラン国営放送のインタビューでアラグチ外相は、「現在のところ、アメリカ側との交渉や対話は行われていないと断言する」と話しました。トランプ政権の戦闘終結に向けた15項目の計画は、「仲介国を通じて届けられた」と明かしましたが、「現在の方針は抵抗の継続と