オリックス・岸田監督が、開幕2軍スタートを決断した杉本の復活を待ち望んだ。「（大きな決断？）そうですね。そりゃ、やってもらわないといけない選手ですので。もっと状態は上がってくると、間違いなく思っていますから。待っています」杉本は今春のオープン戦出場8試合で15打数1安打、打率・067と低迷。“追試”の形で出場した前日24日のファーム・リーグ、阪神戦でも3打数無安打で、前日25日に指揮官は杉本に開幕2軍を告