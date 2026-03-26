衆院本会議で訪米について報告する高市首相＝26日午後高市早苗首相は26日の衆院本会議で、中東情勢を巡り、米国、イラン双方との良好な関係を活用して事態の早期沈静化に取り組む考えを示した。「当事者との直接対話のパイプを生かし、あらゆる外交努力を行う」と述べた。ホルムズ海峡への艦船派遣は、国際法と国内法の範囲内で必要な対応を検討するとした。19日のトランプ大統領との日米首脳会談では、中東地域の平和と安定の