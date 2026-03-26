風俗店に女性を違法に紹介し働かせた罪などに問われているスカウトグループのリーダーの男に、東京地裁は懲役4年6カ月の判決を言い渡しました。【映像】建物から出てくる遠藤被告の様子スカウトグループ「アクセス」のリーダー・遠藤和真被告（34）は、風俗店に女性らを違法に紹介し、店からのスカウトバックとしておよそ8000万円の犯罪収益を隠した罪に問われています。きょうの判決で東京地裁は、「多数の女性の尊厳を顧み