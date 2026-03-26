MBSラジオは26日、大阪市の同局で春の番組改編会見を開催し、歌舞伎俳優片岡愛之助（54）がパーソナリティーを務める「信和グループプレゼンツ片岡愛之助の愛がいっぱい」（4月4日スタート、土曜午後9時30分）の放送開始を発表した。愛之助がラジオパーソナリティーに初挑戦。「愛がいっぱい」をテーマに、歌舞伎の話はもちろん、ちょっと意外な趣味の話やここだけの裏話、さらには人生観まで語り合う。パートナーは女性ピン芸人