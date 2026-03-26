まるでファーストクラス!?なイメージ画像が公開JR東海は2026年3月26日、来年度の重点施策と関連設備投資を発表。その中で、個室タイプの上級クラス座席の新たなイメージ画像を公開しました。来年度にサービスを開始するとしています。【画像】スゴイ豪華..これが東海道新幹線「個室タイプの上級クラス座席」のイメージです個室タイプの上級クラス座席は、グリーン車よりも更に上質な設備となる見込み。設置されるのはN700S車両