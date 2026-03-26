犬の利き手を調べる方法 様々な研究によって、“犬にも利き手がある”ということが分かっています。犬の場合では、「無意識に使う前足のこと」を“利き手”としているようです。 人間の場合では、圧倒的に右利きである人が多いようですが、犬の場合では、右利きも左利きも“同じくらいの割合で存在するのではないか”と言われています。 ご家庭でも簡単に愛犬の利き手を調べることができる方法がありますので、ぜひ試してみて