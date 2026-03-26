中部国際空港は、第1ターミナルに「Centrair Duty Free センターピア店」を、4月9日にオープンする。これまで免税店は、出国審査場通過直後の中央・南側エリアに集約していたものの、西側エリアにも免税店を開業することで、搭乗までの時間を気にせず買い物を楽しめる環境を整える。名古屋や北海道をはじめとする日本各地を代表する銘菓、たばこ、お酒、化粧品などを取り揃える。売場面積は86平方メートル。場所は3階国際線出発制