ドコモ・バイクシェアは3月19日、新ブランド「NOLL（ノル）」への刷新およびサービス仕様変更の実施時期を延期すると発表した。 準備工程の最終確認段階において、品質確保のための追加対応が必要となったためという。 今回の決定により、5月1日に予定されていた新ブランド「NOLL」への移行が延期される。サービス面では、4月にも会員登録手続きの簡略化、従来のIDとパスワードを廃止してdアカウ