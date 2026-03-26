今冬にヴィッセル神戸からスペイン２部のラス・パルマスに期限付き移籍したFW宮代大聖が現地で高評価を受けている。欧州初挑戦の宮代は、現地３月８日にスペイン２部の第29節・セウタ戦（４−１）で加入後初得点を含む２ゴールの活躍。続く30節のアルバセーテ戦（１−２）でも１ゴールを記録した。そして22日に行なわれたリーグ第31節のスポルティング・ヒホン戦（１−０）では絶妙なラストパスで決勝ゴールをアシスト。これ